Bijrijder gewond tijdens race met andere auto's: Bestuurder gevlucht
2024-03-09

Foto - Live99fm

KRALENDIJK – Op woensdag 6 maart, omstreeks 14:30 uur, vond een eenzijdige aanrijding plaats op Kaminda Djabou waarbij een voertuig tegen een lantaarnpaal en omheining botste, elektrische kabels beschadigd raakten en een waterleiding opensprong.

Een groep omstanders haalde het slachtoffer uit het voertuig, wat streng werd tegengehouden door de politie. Het slachtoffer werd daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling.

Later bleek dat het slachtoffer de bijrijder was en dat de bestuurder de plaats van het ongeval had verlaten. Uit onderzoek bleek dat drie auto’s met hoge snelheid achter elkaar reden, waarbij de bestuurder van de laatste auto de controle over het stuur verloor en de aanrijding veroorzaakte.

Het ongeoorloofd verplaatsen of aanraken van slachtoffers kan niet alleen ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer, maar ook juridische consequenties hebben voor de betrokkenen. In het geval van een aanrijding is het belangrijk om het verwijderen van slachtoffers uit voertuigen over te laten aan ambulance- of brandweerpersoneel. Het incident wordt momenteel onderzocht.