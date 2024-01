Rijksmuseum opent foto wedstrijd ook voor jong talent uit Bonaire

AMSTERDAM – Jonge fotografen van Bonaire krijgen dit jaar een unieke kans om deel te nemen aan een fotowedstrijd georganiseerd door het Rijksmuseum in Nederland. Deze competitie staat open voor middelbare scholieren en mbo-studenten en biedt hen de kans om hun creativiteit en fotografietalent te tonen.

Het Rijksmuseum organiseert jaarlijks een fotocompetitie voor Nederlandse jongeren met een passie voor fotografie en creativiteit. Dit jaar is de wedstrijd uitgebreid naar de Nederlandse Caribische eilanden. Er worden tien finalisten gekozen, vijf van middelbare scholen en vijf van het mbo, met uiteindelijk twee winnaars. Deze finalisten krijgen de kans om deel te nemen aan masterclasses, andere jonge fotografen en experts te ontmoeten, en nog belangrijker, hun eigen werk tentoon te stellen in het Rijksmuseum, samen met professioneel fotograaf Eddo Hartmann.

Om deel te nemen, moeten de jongeren een reeks van maximaal vijf foto’s met een korte beschrijving insturen vóór maandag 13 mei 2024. Het thema van de wedstrijd is ‘Kiko ta bo festival’ of ‘Wat is jouw festival?’. Geïnteresseerde jongeren kunnen vanaf februari aan hun foto’s werken. Ter inspiratie is er een video beschikbaar op de website van het Rijksmuseum.

In mei worden de tien beste series geselecteerd door een jury van experts en het publiek via een speciale pagina. In juni worden de tien finalisten bekendgemaakt. Zij nemen deel aan twee masterclasses onder leiding van fotograaf Eddo Hartmann en experts van het Rijksmuseum, resulterend in een eigen tentoonstelling in het Rijksmuseum. Op 27 september, bij de opening van de tentoonstelling, worden de twee winnaars aangekondigd. De tentoonstelling is te zien van 27 september 2024 tot en met 12 januari 2025.

Het thema ‘Kiko ta bo festival’ nodigt jongeren uit om hun persoonlijke beleving van een festival vast te leggen. Dit kan variëren van traditionele evenementen zoals Regatta, Dia di Rincon en Dia di Boneiru, tot intieme momenten zoals een familiebijeenkomst, een bruiloft of zelfs een sportevenement. Het gaat om de persoonlijke ervaring van de deelnemers.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op de website voor deze wedstrijd: https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderwijs/fotowedstrijd. Voor vragen kunnen ze contact opnemen met Sander Daams via s.daams@rijksmuseum.nl.