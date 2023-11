Cruisetoerist overlijdt na snorkeltrip

KRALENDIJK – Op woensdag 15 november is een zeventigjarige Amerikaanse toerist overleden na een snorkelincident op Bonaire. De man werd onwel tijdens het snorkelen met een groep en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht, waar hij helaas overleed.

Het incident vond plaats rond 13:00 uur, toen de politie een melding ontving over een man die ziek was geworden tijdens het snorkelen. De toerist, die per cruiseschip het eiland bezocht, werd door een boot snel naar de kust gebracht. Daar nam ambulancepersoneel het over en begon onmiddellijk met reanimatiepogingen. Ondanks de snelle actie van de hulpdiensten, overleed de man kort na aankomst in het ziekenhuis.

De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden van het voorval.