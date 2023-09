Nieuwe podcast over Bonaire gelanceerd

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft een informatieve podcast gelanceerd. In de Bonaire Podcast delen zowel eilandbezoekers als lokale inwoners en experts tips, inzichten en persoonlijke ervaringen over Bonaire.

Tussen september en december 2023 worden in totaal zes afleveringen, elk met een eigen thema, uitgezonden. In de eerste aflevering van de Bonaire Podcast staat ‘Natuur’ centraal. Tijdens deze eerste aflevering worden luisteraars meegenomen op een audiotour door het Washington Slagbaai National Park. Ook ontmoeten de luisteraars een lokale Lora-fluisteraar en leren ze meer over de initiatieven van het eiland die de natuur behouden en beschermen, zoals STINAPA’s Nature Tag en Bonaire Bond.

Tijdens de resterende vijf afleveringen in 2023 komen de volgende onderwerpen aan bod: Duiken en snorkelen op 11 oktober; Cultuur op 25 oktober; Culinair op 8 november en Viva la Villa, over Bonaire’s villaproduct en exclusieve eilandbelevingen op 22 november. Op 13 december wordt de laatste aflevering van 2023 uitgezonden, waarin initiatieven op het gebied van Duurzaamheid centraal staan.

De podcastafleveringen duren elk ongeveer 30 minuten en zijn opgenomen in de Nederlandse taal. Leonie de Jong, oprichtster van Jouw PodcastMaker en freelance radiojournalist bij onder meer de NOS, nam tijdens een persreis naar het eiland in mei van dit jaar materiaal op voor de Bonaire Podcast. De gehele podcast is geproduceerd, gemixt en gemonteerd door De Jong. De eerste Bonaire Podcast kun je hier beluisteren.