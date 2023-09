Huisartsen vanaf nu elektronisch verbonden met Mariadal’s apotheken op Bonaire

KRALENDIJK – Fundashon Mariadal en de Huisartsenvereniging Bonaire hebben een overeenkomst getekend waardoor elektronisch receptenverkeer op Bonaire mogelijk wordt.

Vanaf nu hebben alle huisartsen de mogelijkheid om met één druk op de knop elektronisch recepten naar de Apotheken (Botikas) van Mariadal te verzenden. Dit betekent dat patiënten niet langer persoonlijk naar de Apotheek hoeven te gaan om hun recepten in te leveren.

Na ontvangst van het recept zorgt de Apotheek ervoor dat de medicijnen worden klaargelegd, waarna ze de volgende werkdag vanaf 15.00 uur kunnen worden opgehaald. Deze efficiëntere werkwijze resulteert in aanzienlijk minder wachttijd voor de patiënt.

Als eersten omarmden het Centro Medico Central (CMC) en het Bonaire Medical Center (BMC), samen met de specialisten van Mariadal deze innovatieve methode. Nu is het met de recente uitbreiding beschikbaar voor alle huisartspraktijken op het eiland.

Voorbereiding

De implementatie van dit project werd zorgvuldig voorbereid door een werkgroep bestaande uit huisartsen, leden van Primary Care Caribbean, apothekers van zowel Botika Sabana als Mariadal, en de ICT-afdeling van Mariadal.

Eind dit jaar zal ook het track and trace systeem in werking treden. Dit geeft de apotheken de mogelijkheid om een e-mail of SMS te sturen naar patiënten als de medicatie klaarligt.