ChristenUnie wil meer prioriteit voor Caribisch Nederland

DEN HAAG – De ChristenUnie wil dat de overheid veel meer prioriteit geeft aan de inwoners van Caribisch Nederland. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat de partij afgelopen week heeft gepresenteerd.

De partij wil vooral zorgen dat het leven op de BES-eilanden beter betaalbaar wordt en dat mensen een stabieler inkomen krijgen. Ook moet bij het maken van nieuwe wetgeving beter rekening gehouden worden met hoe die wetten uitpakken in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De ChristenUnie wil flink investeren in de BES-eilanden. Om te zorgen dat mensen meer geld te besteden hebben wil de partij onder andere dat de bijstand en de AOW op de eilanden geregeld worden zoals in Europees Nederland, en dat er een WW-uitkering komt. Aan de andere kant moeten de prijzen op de eilanden volgens de ChristenUnie omlaag, onder meer door te investeren in lokaal ondernemerschap en door de dubbele importtarieven af te schaffen, waardoor prijzen nu onnodig hoog zijn. Verder wil de ChristenUnie dat kinderopvang op de BES-eilanden volledig gratis wordt en dat alle inwoners snel een BSN-nummer krijgen, zodat meedoen in de Nederlandse maatschappij veel makkelijker wordt.

ChristenUnie-Tweede Kamerlid Don Ceder, nummer drie van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen, zegt dat zijn partij niet voor niets zeer ambitieus is:

“Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn onderdeel van Nederland. Maar de inwoners worden niet altijd hetzelfde behandeld. Ik ben blij dat de ChristenUnie de bewoners scherp op het netvlies heeft en vol wil inzetten op een toereikend sociaal minimum, het versterken van lokaal ondernemerschap en het extra ondersteunen van gezinnen. Ik heb zelf als woordvoerder koninkrijksrelaties van dichtbij gezien wat de uitdagingen zijn en ben gemotiveerd om ook in een volgende periode mij volop in te zetten voor het welzijn van Caribisch Nederland.”

Samenwerking versterken

Ook de samenwerking met de andere landen in het koninkrijk moet Europees Nederland versterken, vindt de ChristenUnie. Nieuwe wetten moeten door de landen meer gelijkwaardig gemaakt worden. Curaçao, Aruba en Sint-Maarten moeten meer financiële steun ontvangen om de gokmaffia te bestrijden. En om de geschiedenis, inclusief het pijnlijke koloniaal verleden, een betere plek te geven in het collectieve geheugen, moet er volgens de partij een gezamenlijke Canon van het Koninkrijk komen waarin die geschiedenis wordt vastgelegd.