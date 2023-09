INDEBON ontmoet voetbalteams aangesloten bij voetbalfederatie Bonaire

KRALENDIJK – Op dinsdag 19 september had het Instituut voor Sport Bonaire (INDEBON) een ontmoeting met alle voetbalteams die zijn aangesloten bij de Bonaire Football Federation (FFB).

Er waren 11 teams bij de ontmoeting aanwezig. De bijeenkomst richtte zich op het bespreken van verschillende punten, zoals teamschema’s, gebruik van de velden en op stapel staande projecten.

Ook gaf INDEBON directeur Terrence de Jongh aan hoe de velden moeten worden gebruikt, de juiste timing in verschillende wijken, en over lopende en op stapel staande projecten. Ook werd gesproken over het onderhoud van de velden en plannen om camera’s op alle velden te installeren voor betere monitoring.

Structureren

De bijeenkomst duurde ongeveer twee uur met productieve en harmonieuze besprekingen. INDEBON blijft elke sport structureren en blijft faciliteiten creëren om sportbeoefening op een georganiseerde manier te bevorderen op Bonaire. Op de foto informeerde INDBON-directeur Terrence de Jongh iedereen die aanwezig was.