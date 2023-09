Selibon begint eerder met vuilnisophalen vanwege de hitte

KRALENDIJK – In een persbericht heeft Selibon aangekondigd dat ze vanaf maandag 18 september een tijdelijke wijziging in hun vuilnisophaalschema zullen doorvoeren vanwege de aanhoudende hitte op het eiland. Deze aanpassing is bedoeld om de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers te waarborgen.

Met de stijgende temperaturen die Bonaire teisteren, heeft Selibon besloten om hun vuilnisophaalactiviteiten te vervroegen naar 4.30 uur ’s ochtends, beginnend op maandag 18 september. Deze maatregel is van kracht totdat de hittegolf voorbij is en het veilig is om terug te keren naar de normale ophaaltijden. Selibon zal het publiek tijdig informeren zodra de reguliere ophaalroutes weer van toepassing zijn.

Selibon roept alle inwoners van Bonaire op om begrip en medewerking te tonen tijdens deze periode van aanpassing. Het is van groot belang dat vuilnis op de juiste tijden aan de weg wordt gezet om ervoor te zorgen dat het efficiënt wordt verzameld.

Voor verdere informatie en updates met betrekking tot deze tijdelijke wijziging in het schema, kunt u contact opnemen met Selibon via hun officiële communicatiekanalen.