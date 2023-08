Korps Politie Caribisch Nederland waarschuwt voor sextortion

KRALENDIJK – Bij Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zijn de afgelopen tijd meerdere meldingen binnengekomen van ‘sextortion’. Hierbij wordt het slachtoffer afgeperst met sexueel getinte foto’s of video’s. KPCN geeft hieronder tips om sextortion te voorkomen en laat weten wat je moet doen als je slachtoffer bent.

Sextortion is afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. Dit kan een naaktfoto of video van het slachtoffer zijn, maar het kan ook zijn dat webcambeelden van iemand zo gemonteerd worden dat het lijkt alsof het slachtoffer seks heeft met een minderjarige, zodat ook op deze manier gechanteerd wordt met het online zetten van materiaal.

De afperser wil meestal geld of juist meer pikante foto’s of video’s van het slachtoffer. Vaak zijn de foto’s en video’s gestolen via sociale media, e-mails, door het overnemen van webcams of door het stelen van apparatuur. Van sextortion kun je aangifte doen.

Slachtoffer van sextortion

Wanneer je slachtoffer bent van sextortion ga dan niet in op de bedreigingen. Wanneer je dat wel doet bestaat het risico dat je verder gechanteerd wordt. Je krijgt ook geen garantie dat de chantage stopt als jij doet wat er gevraagd wordt.

Wat je wel kunt doen is de persoon overal te blokkeren en verwijderen en zoveel mogelijk bewijs verzamelen. Dit kun je doen door screenshots te maken van berichten die je ontvangt. Zoek jezelf op via zoekmachines op internet. Staat er iets vervelends van jou online, maak hier screenshots van waarop ook het website-adres (de URL) te zien is. Neem ook zo snel mogelijk contact op met die site. Vaak vind je onderaan een site een link naar ‘help’, ‘abuse’ of ‘contact’. Leg in je mail uit dat je op de site te zien bent en voor de plaatsing ervan geen toestemming hebt gegeven. Let op, sommige sites zijn in het Engels, je kunt je mail dan het beste in het Engels schrijven. Laat het ook de politie weten via [email protected]

Sextortion voorkomen

Om sextortion te voorkomen deel je zo min mogelijk privégegevens online. Scherm je sociale media profiel af voor onbekenden en stel andere privacy instellingen goed in. Hieronder valt ook het goed beveiligen van je foto’s. Gebruik een alias of nickname in plaats van je eigen naam op dating- en profielsites. Dit maakt het oplichters moeilijk je identiteit te achterhalen en om familie, vrienden of collega’s te vinden.

Accepteer geen vriend- of volgverzoeken van mensen die je niet kent. Klik niet zomaar op linkjes en open geen bestanden, als je de afzender niet (goed) kent of geen bijlage verwacht. Geef duidelijk je grenzen aan, bijvoorbeeld dat je geen naaktfoto’s stuurt. Zeg ‘nee’ tegen verzoeken waar je niet aan mee wilt doen.