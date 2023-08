Piratenpartij brengt kennismakingsbezoek aan Bonaire

KRALENDIJK – Mark van Treuren, de nieuwe leider van de ‘Piratenpartij – de Groenen’, brengt samen met bestuurslid Danny Werner een bezoek aan Bonaire van 27 augustus tot 1 september 2023.

Doel van het bezoek is, behalve het kennis maken met de nieuwe leider, betrokkenheid te tonen bij de lokale gemeenschap en een dialoog op te zetten met verschillende organisaties die zich inzetten voor het welzijn van Bonaire.

De partij, oorspronkelijk opgericht in Nederland in 2010 en onderdeel van een wereldwijde beweging, pleit voor vrijheid van informatie, privacybescherming, transparant bestuur en mensenrechten.

De piratenpartij maakt zich ook zorgen over toenemende druk op burgerrechten in Bonaire en van plan zijn deze kwesties tijdens hun bezoek aan te pakken. De vertegenwoordigers hebben ook interesse in het aanpakken van economische onevenwichtigheden op de BES-eilanden en zijn van plan om in de toekomst Saba en St. Eustatius te bezoeken.

Ontmoeting

Een ‘Meet & Greet’-evenement staat gepland voor 30 augustus 2023, waarbij bewoners de gelegenheid hebben om in contact te komen met de partijvertegenwoordigers. Door de beperkte ruimte is het verzoek aan belangstellende zich vooraf aan te melden via een email aan [email protected]