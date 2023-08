Bonaire Tennis Bond organiseert verschillende activiteiten

KRALENDIJK – De Bonaire Tennis Bond (BTB) gaat de komende periode diverse activiteiten organiseren om tennis op het eiland te promoten. Zo bieden zij gratis tennisclinics voor de jeugd aan, is er een tennistoernooi en organiseren zij tennislessen voor scholieren.

Vanaf 23 september worden er wekelijks gratis tennisclinics voor de jeugd gegeven. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen kennismaken met tennis. Iedere zaterdagochtend tussen 9:00 en 11:00 uur wordt er een clinic gegeven door professionele tennisleraren op de tennisbanen van Eddy’s Restaurant bij Sand Dollar. Alle kinderen zijn van harte welkom!

De BTB organiseert komend schooljaar ook tennislessen voor scholieren. Hiervoor zoeken zij nog vrijwilligers. Volwassenen die het leuk vinden om een uurtje in de week tennisles te geven zijn meer dan welkom.

In de Regattaweek van 9 tot 13 oktober aanstaande organiseert BTB in samenwerking met de International Tennis Federation (ITF) een Train-de-trainer-programma waarbij vrijwilligers worden opgeleid om tennisles te geven aan beginnende jeugdspelers. Iedere volwassene kan zich aanmelden voor deze cursus. Het is geen vereiste dat je zelf goed kunt tennissen.

Verder organiseert BTB zaterdag 16 september een Double Fun tennistoernooi voor volwassen spelers op de banen bij Eddy’s. Meedoen kan op elk niveau, van beginner tot gevorderd.

Voor meer informatie over de activiteiten van BTB en aanmeldingen, kun je mailen naar [email protected]