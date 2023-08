Bonaire gaat op zoek naar het meest innovatieve idee voor het toerisme

KRALENDIJK – Vandaag is het Tourism Innovation Project gelanceerd. Het doel van het project is om nieuwe, innovatieve ideeën binnen de toeristische sector te ontwikkelen. Alle bewoners van Bonaire kunnen meedoen aan het project. Degene met het beste idee krijgt een bedrag van 10.000 usd om in het nieuwe initiatief te steken.

Het project om innovatie binnen de toeristische sector te stimuleren is een samenwerking tussen Tourism Corporation Bonaire (TCB) en de Kamer van Koophandel (KvK) op Bonaire. Vandaag ondertekenden zij daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Aan het project kunnen alle bewoners van het eiland meedoen. Of je een individu of een al gevestigde ondernemer bent maakt daarvoor niets uit. Iedereen krijgt dezelfde begeleiding aangeboden om van zijn of haar idee een succes te maken.

Bewoners van Bonaire die een innovatief idee hebben voor de toeristische sector kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor het project. Dat kunnen zij doen via het inschrijfformulier op de website van TCB. Inschrijven is mogelijk tot 14 september aanstaande. Het innovatieve idee mag een product of dienst zijn. Het belangrijkste is dat het voor een unieke ervaring bij toeristen zorgt.

De deelnemers aan het project krijgen begeleiding van deskundigen en volgen een innovatieworkshop. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan het beschermen van jouw idee door het te registreren. Vervolgens worden de tien beste ideeën geselecteerd door de jury. Deze bestaat uit verschillende experts uit de toeristische industrie zoals vertegenwoordigers van de overheid, de haven van Bonaire, de luchthaven van het eiland en BONHATA. Ook financiële instellingen zijn vertegenwoordigd in de jury, zij beoordelen de projecten op financiële haalbaarheid.

De deelnemers met de tien beste ideeën gaan door naar de ‘Shark Tank’-ronde waarin zij hun project mogen presenteren. Dit zal een live experience worden waarbij ook de bevolking van Bonaire aanwezig kan zijn. Deze ronde zal in november dit jaar plaatsvinden. De winnaar van deze finale ontvangt een geldbedrag van 10.000 usd om te investeren in het project.