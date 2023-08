Even geld verdienen op Bonaire? ‘Ze pakken klanten van ons af’

Door Caribisch Netwerk | Nathaly Evertsz

Even vanuit Nederland of Curaçao geld verdienen op Bonaire? Verschillende Bonairiaanse ondernemers maken zich zorgen om toeristen en buitenlandse ondernemers die even op het eiland spullen en diensten komen verkopen.

Mensen komen op vakantie of zakenreis om producten als make-up of wimpers te verkopen of om massages aan te bieden. De concurrentie is aan het toenemen op het kleine eiland, zeggen ondernemers. Ze zijn niet ingeschreven of geregistreerd op het eiland en toch kunnen ze onbeperkt zakendoen.

Op de sociale platforms zijn er de laatste tijd ook discussies te zien. “Niks is te gek: van haren vlechten tot het meten van gordijnen. En dit zijn allemaal diensten die wij als lokalen zelf al aanbieden”, zegt een kapster. Ze maakt zich er zorgen over dat ze inkomsten misloopt.

Dankzij sociale media bereiken ze vanuit het buitenland alvast hun klanten op het eiland. Het zou voornamelijk gaan om mensen uit Europees-Nederland en Curaçao die even geld komen verdienen op Bonaire.

Facebook-pagina als reclamemiddel

Deze bedrijven of personen gebruiken Facebook-pagina’s die een grote vriendendatabase hebben. Vervolgens laat het algoritme van Facebook het zien aan inwoners van Bonaire. Het begon eerst met vooral bedrijven uit Nederland die op Bonaire zaken gingen doen. En nu ziet men dat er veel interesse is vanuit Curacao en de regio. Wekelijks zijn er minstens 3 bedrijven of personen die producten aanbieden. In de vakantieperiode zou er toename zijn.

Ook politicus Gianni van den Heuvel (Demokrat) is de afgelopen weken aandacht voor het probleem aan het vragen. De verkopers die even zaken komen doen op Bonaire brengen ‘schade’ aan de economie van Bonaire, vindt ze.

Van den Heuvel volgt al maanden via haar Facebook-account de verschillende oproepjes. Wat haar opvalt is dat de ondernemende toeristen nu meer op hun hoede zijn met het delen van hun contactgegevens. Ze opereren via algemene mailadressen of accounts. “De belastingdienst moet een pro-actieve rol hierin nemen. Ze kunnen deze mensen of bedrijven opsporen.”

Geen lokale belastingen

Het is maar de vraag of de ‘ondernemende toeristen’ in overtreding zijn. “Wij kijken naar de feiten en omstandigheden of iemand wordt aangemerkt als ondernemer. Het is niet van belang of deze persoon op Bonaire is ingeschreven”, legt een woordvoerder uit.

Ze hoeven vaak geen Algemene Bestedingsbelasting (ABB) in rekening te brengen of af te dragen. “Een op Curaçao gevestigde schoonheids– en massagesalon heeft een hoofdvestiging op Curaçao en heeft geen (neven)vestiging op Bonaire. Indien deze ondernemer diensten verricht op Bonaire voor een particulier, dan is hierover geen ABB verschuldigd.”

‘Informatiecampagne’

Van der Heuvel vindt dat de politiek actie moet ondernemen. Inwoners zouden via een voorlichtingscampagne ontmoedigd moeten worden om spullen en diensten van de ondernemende toeristen te kopen, zegt ze. “Misschien betaal je wat minder geld aan het buitenlandse bedrijf, maar het schaadt de economie. Het is belangrijk om het kopen bij de lokale bedrijven te stimuleren. We moeten als gemeenschap kritisch hiernaar kijken.”