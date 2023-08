Dertienjarige windsurfster van Bonaire wordt negende op PWA slalomwedstrijd

KRALENDIJK – De dertienjarige windsurfster Bobbi-Lynn de Jong van Bonaire heeft meegedaan aan een Professional Windsurfers Association (PWA) slalomwedstrijd op Fuerteventura. Daarmee was ze de jongste deelnemer ooit. Ze behaalde een negende plaats, daarmee behoort ze vanaf nu tot de beste tien vrouwelijke windsurfers.

Bobbi-Lynn de Jong is niet alleen de jongste deelnemer ooit aan een PWA slalomwedstrijd, ze is ook de enige van Bonaire afkomstige vrouw die in de laatste tien jaar aan een dergelijke wedstrijd heeft deelgenomen. Meedoen aan een wereldbekerwedstrijd voor volwassenen op Fuerteventura, één van de Canarische Eilanden, was voor haar een droom die uitkwam.

De condities waarin op het Spaande eiland werd gesurft waren niet te vergelijken met die op Bonaire. Harde wind tot soms wel 35 knopen (een dikke windkracht 8), hoge golven en hoge snelheden. ,,In het begin was ik wel bang. Zelfs het kleinste zeil was eigenlijk nog te groot voor deze omstandigheden”, aldus Bobbi-Lynn. Toch ging het volgens haar eigenlijk wel goed, beter dan verwacht. ,,De volwassen vrouwen hadden ongeveer dezelfde zeilmaat als ik. In het begin vroegen ze zich wel af wat ik daar deed maar later waren ze alleen maar heel erg aardig.”

Wildcard

Eigenlijk stond Bobbi-Lynn helemaal niet op de startlijst voor de wedstrijden die van 27 juli tot 5 augustus plaatsvonden op Fuerteventura. Toch wilde ze deze kans niet zomaar voorbij laten gaan. Ze stuurde een zogenoemde ‘wildcard’ in en kreeg tien dagen voordat de wedstrijden zouden beginnen een mailtje dat ze mee mocht doen. ,,Dat was wel even schrikken. We moesten alles nog regelen, tickets kopen en dan met het hele gezin naar Fuerteventura”, aldus vader Jelmer de Jong.

Bobbi-Lynn begon pas met windsurfen toen ze tien jaar was en op Bonaire kwam wonen. Ze is volgens haar vader enorm gedreven, verdiept zich samen met hem in de techniek en traint heel veel. ,,We bekijken samen veel video’s met trucs en tricks die ze daarna in de praktijk kan brengen. Bobbi-Lynn heeft de natuurlijke drive in zich om optimaal te presteren en kan zelfs humeurig worden wanneer er een dag te weinig wind staat.” Ze traint zo hard om later wereldkampioen te worden, zo vertelde ze het Duitse jeugdjournaal dat op Fuerteventura opnames maakte.

Sponsor

Haar prestaties zijn opgevallen bij een grote speler op windsurfgebied, Starboard. Ze sponsoren haar met de beste en nieuwste planken en zij en haar zusjes behoren tot het Starboard kampioensteam. Behalve materiele hulp betekent dit ook dat ze met raad en daad worden bijgestaan. Volgens haar vader staat er nu ook een sponsor in de startblokken die de zeilen wil sponsoren. ,,En dan is het plaatje compleet.”

De PWA organiseert ook wedstrijden voor de jeugd. In oktober is er weer eentje in Turkije en deze wedstrijden zijn bedoeld om de kinderen langzaam voor te bereiden op de competitie voor volwassenen. ,,Maar eigenlijk heeft ze die stap nu overgeslagen”, zo meldt haar vader trots. ,,Toch gaat ze in oktober wel meedoen in Turkije om zich te meten met kinderen van haar eigen leeftijd.”

Dat ze graag professioneel surfer wil worden betekent niet dat ze haar school gaat verwaarlozen, daar is ze van overtuigd. Ze zit op het VWO en zegt er alle vertrouwen in te hebben het leren en sporten goed te kunnen combineren. Dat het werk op school volgens haar wel wat zal toenemen is voor haar geen belemmering.