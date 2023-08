KMar en het politie houden gezamenlijke huiszoeking op Bonaire

KRALENDIJK- Naar aanleiding van een aanhouding kort geleden wegens voorgenomen cocaïnesmokkel naar Nederland op de luchthaven Bonaire International Airport (BIA), is door de Koninklijke Marechaussee (KMar) een onderzoek -onder de naam Houtduif- gestart.

Onder leiding van de rechter-commissaris heeft in dat onderzoek een huiszoeking plaatsgevonden door de KMar in samenwerking met het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Er is een aanhouding verricht van een 44-jarige man. De aangehouden verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor verder verhoor door de KMar.

Bij de huiszoeking zijn onder meer een vuurwapen, een zgn. tegel hasj van ong. 1 kilo, een zgn. duwersbol met vermoedelijk cocaïne van ong. 350 gram en mobiele telefoons in beslag genomen. Ook in Europees Nederland is tegelijkertijd een doorzoeking geweest. Daarbij zijn ook mobiele telefoons in beslag genomen. De unit Forensische Opsporing van KPCN zal nader onderzoek naar het vuurwapen en de verdovende middelen doen. De telefoons zullen worden uitgelezen door de KMar en/of de unit Digitale Recherche van KPCN.

De Koninklijke Marechaussee is onder andere verantwoordelijk voor de politietaken op de luchthaven BIA en voert ook opsporingsonderzoeken uit naar aanleiding van incidenten op de luchthaven.