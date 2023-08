Eisers ‘klimaatzaak Bonaire’ uitgenodigd voor gesprek met Nederlandse ministers

KRALENDIJK – De eisers in de ‘klimaatzaak Bonaire’ en Greenpeace zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan met de Nederlandse overheid. De uitnodiging volgt op de sommatiebrief die de eisers in deze zaak en Greenpeace afgelopen 11 mei verstuurden aan de Nederlandse overheid.

De sommatiebrief is een laatste waarschuwing aan de regering voor klimaatrechtvaardigheid voor Bonaire. Bewoners van Bonaire en Greenpeace eisen dat de Nederlandse regering Bonaire beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Nederland moet daarom de CO2-uitstoot sneller omlaag brengen, in 2040 naar nul. En in overleg met de bewoners van Bonaire, concrete maatregelen nemen om het eiland te beschermen. Als deze eisen niet ingewilligd worden, is de volgende stap het starten van de rechtszaak.

Het gesprek zal begin september plaatsvinden met demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie, demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en demissionair staatssecretaris van Huffelen van Koninkrijksrelaties.

In het gesprek hopen de eisers en Greenpeace concrete plannen en oplossingen van de Nederlandse overheid te horen. Intussen gaat de voorbereiding van de rechtszaak gewoon door.