Dragstrip bijna klaar voor gebruik

KRALENDIJK- Na flink wat werk dat in de afgelopen weken en maanden is verzet, is de zogenaamde dragstrip nu bijna klaar voor gebruik.

Inmiddels is de baan voorzien van een laag asfalt en hebben de eerste waaghalzen de nieuwe strip uitgeprobeerd.

Hoewel niet iedereen enthousiast is over de aanleg van de baan, wordt hiermee een belangrijke verkiezingsbelofte van gedeputeerde James Kroon ingelost. Daarnaast is de baan wel een noodzaak, omdat nu vooral de Kaminda Statius van Eps door motorsportliefhebbers wordt gebruikt als een illegale racestrip, met alle risico’s en overlast voor weggebruikers en omwonenden tot gevolg.

De hoop is dan ook dat overlast en risicovol gedrag op de openbare weg, nu beter kan worden tegengegaan.