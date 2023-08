Luchthaven Bonaire ontvangt weer goedkeurende accountantsverklaring

KRALENDIJK- Bonaire International Airport N.V. (BIA) heeft over het boekjaar 2022 weer een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen van de externe accountant, BDO Bonaire.

Volgens de accountant geeft de jaarrekening van de overheidsvennootschap een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 2022, en van het resultaat over 2022.

Volgens de luchthaven is de goedgekeurde jaarrekening voor investeerders, crediteuren, andere belanghebbenden en BIA zelf een belangrijk document. “Het is een transparant en betrouwbaar overzicht van de financiële resultaten over 2022 en de financiële positie van BIA per jaareinde 2022”, aldus BIA in een persverklaring op donderdag.

Juiste weg

Ook CFO van BIA, Reza Asgarali, is in zijn nopjes met het resultaat. “Het laat zien dat we op de juiste weg zijn en dat het gezamenlijk harde werken haar vruchten afwerpt. Bovendien geeft het vertrouwen aan de stakeholders en investeerders dat we een solide bedrijf zijn met een gezonde financiële positie. Dit helpt ons om nieuwe kansen aan te grijpen en verder te ontwikkelen in de toekomst.”