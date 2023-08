Studenten BES vertrekken naar Nederland

KRALENDIJK – Op maandagavond is op de Flamingo Luchthaven massaal afscheid genomen van de jongeren uit Bonaire die gaan studeren in Nederland. De studenten zijn met KLM naar Nederland vertrokken.

Volgens Freddy van den Heuvel, begeleider van begeleidingsorganisatie TuranGoeloe, zegt dat het gaat om in totaal 38 jongeren. “Vandaag vertrekken 20 studenten naar Nederland om te wonen en te studeren. Er zijn al 18 die op eigen gelegenheid zijn gegaan en op ons wachten om zich aan te sluiten. We verwachten ook studenten uit Saba en Sint-Eustatius.

Alle studenten gaan in eerste instantie naar Den Haag om daar te worden opgevangen. Op de eerste dag na aankomst hebben de studenten een ontmoeting met de begeleiders TuranGoeloe. De organisatie begeleidt inmiddels al weer drie jaar studenten uit de BES-eilanden die in Nederland verder studeren. Volgens Van der Heuvel was het ook dit jaar weer een uitdaging voor alle studenten een onderkomen te vinden.

“Normaal stroomt het merendeel van de studenten door naar een andere kamer, waardoor er weer ruimte vrijkomt voor de nieuwe studenten. Maar het afgelopen jaar bleven de meeste studenten ook wonen daar waar ze in eerste instantie terecht kwamen. Inmiddels hebben alle nieuwe studenten een plek waar ze kunnen wonen”.

De eerste maand gaan de studenten nog niet naar school. Tijdens de eerste maand wordt vooral gewerkt aan inburgering en het regelen van praktische zaken, zoals de inschrijving bij de burgerlijke stand en het openen van een bankrekening.

Eerste stap

Nina den Heyer, vertegenwoordiger van OCW op Bonaire, stak de vertrekkende studenten een hart onder de riem. “Het is vandaag een beetje moeilijke dag voor jullie, maar jullie zijn sterk genoeg om je dromen na te streven. Nu ga je studeren in Nederland en je eigen weg zoeken. Vandaag is de eerste stap op weg naar jullie toekomstige loopbaan,” aldus Den Heyer.