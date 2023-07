KRALENDIJK – Op zaterdag 12 augustus aanstaande wordt de volgende Taste of Bonaire georganiseerd. Dit keer gaat het om de Summer Edition.

Tijdens het culinaire evenement zullen er stands zijn met zowel lokale als internationale gerechten. Daarnaast zullen er diverse optredens zijn en zal er muziek te horen zijn.

Zowel bewoners als bezoekers van Bonaire zijn van harte welkom. Het evenement is op 12 augustus van 18:00 – 22:00 uur in het Wilhelmina Park in Kralendijk.