Twee zeeschildpadden op Bonaire van satellietzenders voorzien

KRALENDIJK – Afgelopen weekend heeft Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) twee zeeschildpadden van satellietzenders voorzien. Het gaat om een groene zeeschildpad en een loggerhead (onechte karetschildpad). Met de zenders kunnen de zeeschildpadden worden gevolgd.

De groene zeeschildpad werd op Playa Chikitu aangetroffen tijdens het leggen van haar nest. Nadat het nest voltooid was heeft STCB deze groene zeeschildpad, met een schild van 1,10 meter, voorzien van een zender. Deze schildpad heet Mateo. Ze is genoemd ter nagedachtenis aan Joshua Mateo Fortes-Jordan, die dol was op de zeeschildpadden van Bonaire.

De andere zeeschildpad werd in het zuiden van Bonaire gevonden. De loggerhead, met een schild van 95 centimeter, werd ook voorzien van een zender nadat ze haar nest had gelegd. Deze schildpad kreeg de naam Gabriela.