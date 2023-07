Zandvervoer tijdelijk stilgelegd door politie

KRALENDIJK – Het zandvervoer op de pier werd afgelopen zondag door de politie tijdelijk stilgelegd. De vrachtwagens reden te snel en verloren hierdoor zand. Dit leidde tot een gevaarlijke situatie en zelfs tot een ongeluk met een scooter.

Mensen hadden geklaagd bij de politie over de vrachtwagens die te hard reden en het zand dat ze achterlieten op de weg. Een scooterrijder gleed uit over dit zand en raakte daardoor gewond. Dit was voor de politie reden genoeg om in te grijpen.

De politie sloot de weg af en liet de vrachtwagens stoppen met hun werk. De vrachtwagenchauffeurs verwijderden het zand van de weg voordat ze hun werk mochten hervatten.

De politie zal de situatie goed in de gaten houden om de veiligheid van alle weggebruikers te kunnen blijven garanderen.