Twee toeristen aangehouden op Disney Cruiseschip

KRALENDIJK – Het politiekorps van Bonaire heeft afgelopen maandag twee toeristen aangehouden op het Disney-cruiseschip dat voor het eerst in Bonaire aanmeerde. Ze kregen een melding dat er in de kamer van deze toeristen zakjes met vermoedelijk drugs waren gevonden.

De politie startte een onderzoek dat leidde tot de aanhouding van een 29-jarige vrouw met de initialen A.K.L., en een 29-jarige man met de initialen J.P.R.

De verdachte zakjes zijn door de politie meegenomen voor nader onderzoek. Het is onduidelijk of de twee toeristen weer zijn vrijgelaten en of ze hun reis met het Disney-cruiseschip hebben mogen vervolgen. De politie heeft hierover geen verdere informatie verstrekt.