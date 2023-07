TUI plaatst tien laadpalen voor elektrisch vervoer op Bonaire

KRALENDIJK – Reisorganisatie TUI heeft aangekondigd dat ze in samenwerking met Dynaf tien laadpalen voor elektrisch vervoer op Bonaire gaan plaatsen. Het doel van dit initiatief is om de verduurzaming van het eiland te bevorderen en het gebruik van elektrisch vervoer te stimuleren.

Momenteel is TUI nog in overleg met de overheid om de exacte locaties van de laadpalen te bepalen, maar de voorkeur gaat uit naar Sorobon en andere bekende stranden, en locaties zoals Rincon en 1000 steps.

Het project op Bonaire sluit aan bij het grotere initiatief van TUI, waarbij in totaal 55 laadpalen op de ABC-eilanden geplaatst zullen worden. Het plaatsen van deze laadpalen is al gestart op Curaçao en zal later ook op Aruba plaatsvinden. TUI en Dynaf hebben als doel om een sterke laadpaalinfrastructuur te creëren, zodat elektrisch rijden zonder zorgen mogelijk wordt op de eilanden.

Het Fair Travel product van TUI wordt gebruikt om de financiering van de laadpalen mogelijk te maken. Bij elke Fair Travel reis is € 2,- per persoon opgenomen in de reissom, dat TUI vervolgens verdubbelt. Dit geld wordt geïnvesteerd in projecten ter ondersteuning van de lokale bevolking en economie via de TUI Care Foundation, evenals in het verduurzamen van mobiliteit. Bovendien worden reizigers met een Fair Travel reis altijd ondergebracht in accommodaties met een erkend duurzaamheidslabel.

TUI en Dynaf streven ernaar om het project zo snel mogelijk te realiseren, zodat Bonaire kan profiteren van een betrouwbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Het plaatsen van de laadpalen is van groot belang om de toegankelijkheid van elektrisch laden op strategische punten op het eiland te waarborgen.