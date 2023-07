15 deelnemers op Saba en Sint-Eustatius voltooien examens voor Hospitality Instructor Niveau 1

Het project ‘Hospitality Initiative’, dat streeft naar betere carrièrekansen door middel van een internationaal erkend horecacertificaat, heeft zijn eerste succesvolle resultaten opgeleverd. In totaal hebben 15 deelnemers hun certificaat behaald. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het National Institute for Professional Advancement (NIPA), de initiatiefnemers van het project, zijn tevreden met deze uitkomst.

Dr. Peggy-Ann Dros-Richardson, voorzitter en vertegenwoordiger van het NIPA-bestuur, toonde haar enthousiasme over deze mijlpaal: “We zijn verheugd de positieve impact van het ‘Hospitality Initiative’ op de eilanden Saba en Sint Eustatius te zien. Deze mijlpaal bewijst de toewijding en het harde werk van onze deelnemers, onze begeleider en het hele projectteam.”

De eerste cursus van het project was de Certified Hospitality Instructor (CHI) cursus. Voormalige docenten met een horeca-achtergrond hadden de mogelijkheid zich in te schrijven om zich als instructeurs te laten certificeren. De cursus trok veel belangstelling met in totaal 20 deelnemers, waarvan 15 uit Saba en 5 uit Sint Eustatius. Na 13 intensieve weken van uitgebreide training, hebben 15 deelnemers de cursus succesvol afgerond.

Belangrijke stap

Het project, gestart in maart, zag de afronding van de Niveau 1 examens in de CHI cursus als een belangrijke stap. De volgende stap is om de instructeurs volledig te certificeren, waarna de START-trainingen eind dit jaar zullen beginnen. START-trainingen vormen de basis binnen de horeca.

Het project ‘Hospitality Initiative Island’, gefinancierd door het OCW, heeft tot doel de positie van horecawerknemers op de arbeidsmarkt te versterken. De deelnemers kunnen kosteloos een internationaal erkend certificaat behalen, wat hun betere carrièremogelijkheden biedt en bijdraagt aan de beschikbaarheid van gekwalificeerd horecapersoneel.