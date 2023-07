Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie brengt werkbezoek aan Nederland

KRALENDIJK – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft van 12 tot en met 16 juni 2023 een werkbezoek gebracht aan Nederland onder leiding van de president van het Gemeenschappelijk Hof, Mauritsz de Kort. Tijdens het werkbezoek werden in totaal 23 organisaties bezocht.

Tijdens deze reis werd een bezoek gebracht aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze twee ministeries werd vooral gesproken over het opzetten van een structuur voor een rechtelijke unit voor ondermijningszaken op Aruba, en het opzetten van juridische loketten op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

De Kort heeft samen met juridische ondersteuning Tahirah de Lanoy een presentatie gegeven aan de Rotterdamse rechtenstudenten die verenigd zijn in de Dutch Caribbean Association (DCA).

Het doel van deze presentatie was om de studenten inzicht te geven in een loopbaan bij het Gemeenschappelijk Hof en hen te enthousiasmeren voor een terugkeer naar hun land van herkomst in combinatie met het werken bij het Gemeenschappelijk Hof.

Tevens werd er gesproken met de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen over zijn bevindingen op de BES-eilanden, met specifieke aandacht voor de gebieden waarin het Gemeenschappelijk Hof een rol kan spelen bij het verbeteren van de levenskwaliteit op de BES-eilanden.