Rijksoverheid Caribisch Nederland controleert of gepensioneerden nog in leven zijn

KRALENDIJK – De Rijksoverheid gaat deze maanden op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius controleren of gepensioneerden nog in leven zijn. Mensen die een AOV of AWW-uitkering ontvangen moeten langskomen bij het kantoor van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met hun ID-kaart.

Speciaal hiervoor zijn de openingstijden uitgebreid. Gepensioneerden kunnen zonder afspraak terecht op het kantoor van de RCN-unit op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.

Medewerkers voeren in afstemming met instellingen voor wonen en dagbesteding de controles op locatie uit bij inwonende gepensioneerden. Ook voor gepensioneerden in Rincon op Bonaire komt er in augustus een gelegenheid om zich daar te melden. De exacte datum en tijd wordt nog bekend gemaakt.

Overige gepensioneerden die (fysiek) beperkt zijn of niet in staat zijn om tijdens de aangegeven controleperiode naar kantoor te komen, kunnen contact opnemen met Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een afspraak te maken.