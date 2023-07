Meerdere verkeerscontroles leveren tientallen bekeuringen op

KRALENDIJK – De politie op Bonaire heeft tijdens meerdere verkeerscontroles van afgelopen dagen een groot aantal boetes uitgeschreven. De controles vonden plaats op verscheidene locaties, met de nadruk op de Kaya Industria, Kaya Internashonal en Kaya Korona. Bij de operaties, die zowel in de ochtend- als in de avonduren plaatsvonden, werden tientallen voertuigen gecontroleerd en tientallen overtredingen vastgesteld.

Woensdagochtend 5 juli, op de Kaya Industria en Kaya Internashonal, werden respectievelijk acht auto’s, een scooter en nog eens negen voertuigen gecontroleerd. In totaal zijn er drie boetes uitgeschreven: één voor rijden zonder rijbewijs, één voor rijden zonder verzekering en één voor rijden zonder autogordel.

Later op de dag werden bij de Kaya Nikiboko Zuid en Kaya Julio C. van der Ree 52 voertuigen gecontroleerd. Dit resulteerde in 21 bekeuringen voor verschillende overtredingen, waaronder rijden zonder geldige verzekering, zonder rijbewijs, zonder autogordel, met defecte dimverlichting en zonder kentekenplaat.

Op donderdag 6 juli vond er in de middag een controle plaats op de Kaya Korona, waarbij 20 boetes werden uitgeschreven. Hierbij betrof het overtredingen zoals rijden zonder helm, zonder autogordel, zonder rijbewijs en zonder geldige verzekering.

Boetes

Overtredingen kunnen leiden tot boetes die variëren tussen de $30 en $225. In de komende dagen zullen er meer van dit soort controles uitgevoerd worden in het kader van de verkeersveiligheid op het eiland.