Vlucht Bonaire voorlopig op tijd ondanks noodweer Nederland

SCHIPHOL – Schiphol laat weten dat er ongeveer vierhonderd vluchten zijn geschrapt als gevolg van het noodweer in Nederland. Vluchten naar de Nederlands Caribische eilanden zijn niet geschrapt, maar wel vertraagd. De vlucht naar Bonaire is voorlopig op tijd.

Om de reizigers op de luchthaven van de laatste informatie te voorzien, wordt kantoorpersoneel ingezet. Dat zou volgens de zegsvrouw gaan om tientallen medewerkers. Reizigers wordt verder verzocht de actuele reisinformatie in de gaten te houden via de website en app van Schiphol.

KLM

De Bonaire vlucht is een combi vlucht, waarbij eerst Aruba wordt aangevlogen en daarna Bonaire. De KL767 is drie kwartier later vertrokken vanwege het noodweer. Deze vlucht komt nu aan om 17.54 uur in Oranjestad. Daarna vliegt deze Airbus A330 door naar Bonaire. Naar verwachting is daar geen vertraging en landt het toestel om 19.15 uur, op tijd, op Flamingo Airport in Kralendijk.

De KL735 naar Curaçao is nog niet vertrokken, maar naar verwachting begint deze Boeing 777 op zijn eigen schedule om 15.15 uur en komt dan om 18.55 uur aan op Hato, zoals gepland.

De KL 787 naar Sint Maarten zou om 9.35 uur vanochtend vertrekken, maar dat is uiteindelijk 14.02 uur gebeurt. De A330 komt daardoor nu pas aan op de Princess Juliana International Airport om 14.52 uur, anderhalf uur later dan gepland.

TUI

Luchtvaartmaatschappij TUI heeft vandaag één vlucht naar Curaçao. De OR351 zou vanochtend om 10.05 uur vertrekken, maar die is uiteindelijk om 13.04 de lucht ingegaan. De geplande aankomsttijd op Hato Airport van 14.40 uur wordt daardoor niet gehaald. De Dreamliner komt nu naar verwachting om 16.33 uur aan.

Luchthaven Schiphol houdt er rekening mee dat het vliegverkeer ernstig verstoord blijft tot 16.00 uur Nederlandse tijd, eerder was dat 15.00 uur Nederlandse tijd.