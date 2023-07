Wisseling van de wacht in directie WINAIR

PHILIPSBURG- Na een periode van 12 jaar heeft Michael Cleaver afscheid genomen als directeur van de op Sint-Maarten gevestigde luchtvaartmaatschappij WINAIR.

Cleaver laat een vliegbedrijf achter met uitstekende operationele prestaties en belangrijke veranderingen die het bedrijf in de loop van de afgelopen jaren ook een winstgevende onderneming maakt. Cleaver’s pensionering werd twee keer uitgesteld vanwege onvoorziene gebeurtenissen, maar nu de situatie stabiel is, is aangekondigd dat hij in 2023 met pensioen zou gaan.

WINAIR zegt dat zij na een zorgvuldig selectieproces heeft gekozen voor Hans van de Velde als nieuwe CEO directeur. Van de Velde heeft uitgebreide ervaring in de reisindustrie en heeft bij verschillende luchtvaartmaatschappijen gewerkt, waaronder TUI Nederland en TUI Frankrijk.