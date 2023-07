Plaatsvervangend Korpschef Ronald Zwarter gaat KPCN verlaten

KRALENDIJK- Op 14 augustus 2023 draagt Ronald Zwarter zijn taken als Plaatsvervangend Korpschef/Hoofd Operatie van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) over aan zijn opvolger.

Ronald Zwarter startte op 1 oktober 2019 vanuit de Eenheid leiding Noord-Nederland en keert na een periode van 4 jaar, op 1 oktober 2023, terug naar de Nationale Politie in Nederland. Hij zal daarna op bijna 66-jarige leeftijd en na 45 dienstjaren bij de politie, begin 2024 met zijn welverdiende pensioen gaan.

In de afgelopen jaren heeft Zwarter, samen met vele collega’s binnen het KPCN, de organisatie sterker, onafhankelijker, ketengerichter en toekomstgerichter gemaakt. Er zijn een aantal specialistische teams ontstaan, zoals het Digitale Opsporingsteam, het Cybercrimeteam, het FINEC-team. Tevens is de intelligence-organisatie groter en professioneler geworden en aangesloten op Interpol en het FCI-net.

Met een aantal collega’s van het KPCN heeft hij ook de basis gevormd voor het Regionaal Informatie en Expertise Centrum(RIEC-CN), die een belangrijke rol speelt in de samenwerking tussen de ketenpartners en de aanpak van ondermijning en witwassen. De handhaving van de nieuwe wegenverkeerswet begin 2020, heeft in het korps ook meer vorm gekregen.

Veel lokale collega’s zijn doorgestroomd op verschillende functies in het korps waardoor dit duurzamer en onafhankelijker is geworden. In de afgelopen 4 jaar is daarnaast nagenoeg het hele Managementteam, inclusief de Korpsleiding, opnieuw samengesteld waarbij hij de overdrachten en begeleiding mede heeft vormgegeven. Het korps is daarmee klaar voor de toekomst en staat er zowel in Caribisch Nederland als in de Caribische regio goed voor.

Successen

De goede relatie en samenwerking tussen de politiecollega’s en Zwarter hebben geleid tot deze successen en het is daarom een mooie periode in de ontwikkelingen van het KPCN geweest. Zelf zegt hij hierover: “Ik geef vaak aan: talent is overal. Samen met de collega’s van het KPCN en diverse ketenpartners zijn er grote vorderingen gemaakt en ik ben blij dat ik hier een bijdrage aan heb geleverd. De complexiteit van het Caribische gebied wordt volgens mij vaak onderschat en ik zal de komende jaren voor de collega’s en de verschillende Ministeries nog beschikbaar blijven om vanuit Europees Nederland een bijdrage aan de ontwikkelingen in deze regio te blijven leveren. Het was voor mijn vrouw en mij een prachtige en leerzame periode, waarbij we altijd met weemoed aan de collega’s en de eilanden blijven terugdenken, die nu nog meer in onze harten zijn gesloten!”.