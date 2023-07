Staatssecretaris Van Huffelen roept op tot meer kennis over Sabanen vóór de afschaffing van de slavernij

THE BOTTOM – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties zegt dat er meer inzicht nodig is in het leven van de Sabanen die voor 1863, het jaar van de afschaffing van de slavernij, op het Caribische eiland hebben gewoond. In een toespraak op Saba afgelopen zaterdag benadrukte ze het belang van het delen en begrijpen van de slavernijverhalen.

Van Huffelen verklaarde: “Lange tijd werd aangenomen dat de slavernij op Saba wel meeviel, maar dit beeld is aan het veranderen.” De staatssecretaris onderstreepte de voelbare impact van het slavernijverleden, niet alleen door het verdriet over het leed van voorgaande generaties, maar ook door het aanhoudende gevoel van achterstelling. “Het is onze verantwoordelijkheid om dit recht te zetten, en dat binnen deze generatie te realiseren.”

Namenmonument

In Saba zal een namenmonument voor de slachtoffers van de slavernij worden opgericht, zoals eerder door het kabinet is beloofd. Daarnaast is er sprake van investeringen in genealogisch onderzoek. Van Huffelen merkte op: “We weten veel te weinig van de Sabanen van voor 1863. Ik weet dat heel veel mensen op Saba vragen hebben over hun voorouders; wie ze waren en waar ze vandaan kwamen. We willen verantwoordelijkheid nemen voor het vinden van antwoorden.”

Op dezelfde dag bracht Van Huffelen ook een bezoek aan Sint Eustatius, waar ze de “moedige strijd voor vrijheid” in 1848 aanhaalde. Ze sprak over het gewelddadige antwoord van de autoriteiten op de roep om vrijheid door vrije en tot slaaf gemaakte Afrikanen. Maar, zo stelde ze, het verzet in 1848 heeft uiteindelijk geleid tot de afschaffing van de slavernij.

Bij aankomst op Sint Eustatius, merkte Van Huffelen op, kun je het pijnlijke verleden voelen, dat dienst deed als een belangrijk handelscentrum in de trans-Atlantische slavenhandel. Volgens de staatssecretaris wordt dit verleden ook tastbaar gemaakt in de stenen muren die door tot slaaf gemaakten zijn gebouwd. Het kabinet is ook van plan om op Sint Eustatius bij te dragen aan het oprichten van een gedenkplaats.