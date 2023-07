Scholengemeenschap Bonaire staat komend schooljaar in teken van slavernijverleden

KRALENDIJK – Zaterdag 1 juli 2023 staat in het teken van de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Als onderwijsinstelling die leerlingen wil opleiden tot internationale wereldburgers, vindt de school het belangrijk om op deze dag stil te staan bij dit onderwerp.

“We zijn er dan ook erg trots op dat Scholengemeenschap Bonaire (SGB) een slavernijcommissie heeft opgericht waar alle units van de school deel van uitmaken. Ons doel is om niet alleen op één dag stil te staan bij het slavernijverleden, maar om het komende schooljaar verschillende activiteiten te organiseren waarin we samen met alle leerlingen stilstaan bij dit onderwerp.” Aldus de school in een schrijven aan de pers.

Vandaag begint officieel het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, dat loopt 1 juli 2024.