Prikpost van het laboratorium tijdelijk terug op oude plek

KRALENDIJK – De prikpost van het laboratorium verhuist tijdelijk terug naar de oude locatie. De prikpost is vanaf 3 juli aanstaande weer naast de afdeling dialyse in ziekenhuis Fundashon Mariadal te vinden.

De verhuizing is noodzakelijk omdat de ruimte van de huidige locatie nodig is voor uitbreiding van de capaciteit bij de Botika Playa in verband met de tijdelijke sluiting van Botika Korona.

Mensen die vanaf 3 juli bloed komen prikken kunnen het priklab bereiken via de hoofdingang van het ziekenhuis. Daar staan medewerkers van het ziekenhuis klaar om je de weg te wijzen. Ook zal de bewegwijzering binnen het ziekenhuis worden aangepast.

Deze situatie zal in elk geval tot het einde van het jaar duren.