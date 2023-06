Politie Bonaire waarschuwt voor phishing via Facebook

KRALENDIJK – Bij de afdeling cybercrime van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zijn de afgelopen tijd veel meldingen binnengekomen over phishing via Facebook. KPCN geeft tips over wat je kunt doen om geen slachtoffer te worden van deze vorm van fraude en hoe te handelen als je slachtoffer bent geworden.

Om phishing te voorkomen raadt KPCN aan om alert te zijn op verdachte e-mails. Het gaat dan om e-mails waarin je gevraagd wordt om geld of waar je cadeaus worden aangeboden. Ook kan er gedreigd worden dat je Facebook-account wordt verwijderd of geblokkeerd. E-mails van Facebook over je account zijn altijd afkomstig van fb.com, facebook.com of facebookmail.com. Je kunt altijd naar www.facebook.com gaan of je Facebook-app openen om te kijken of Facebook je belangrijke berichten heeft gestuurd.

Wanneer je een verdachte e-mail of een verdacht bericht ontvangt die/dat claimt van Facebook te zijn, klik dan niet op links of bijlagen. Beantwoord ook geen berichten waarin om jouw wachtwoord of creditcardgegevens wordt gevraagd. Om de beveiliging van jouw Facebook-account te verbeteren kun je meldingen ontvangen over niet-herkende aanmeldingen en tweestapsverificatie inschakelen.

Slachtoffer van phishing?

Als je per ongeluk op een vreemde link hebt geklikt en op die site je gebruikersnaam of wachtwoord hebt ingevoerd, kan het zijn dat iemand anders zich kan aanmelden bij jouw account. Je kunt onder andere de volgende stappen nemen.

Als je je nog kunt aanmelden bij jouw account, stel jouw wachtwoord dan opnieuw in. Meld je vervolgens af op apparaten die niet van jou zijn. Mocht je niet meer kunnen inloggen op jouw account met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, dan kun je jouw account herstellen.

Bekijk jouw recente activiteit en recente e-mails van Facebook. Zo kun je controleren of er iets vreemds wordt gedaan met je account. Je kunt vreemde e-mails te allen tijde rapporteren via [email protected]. Laat het ook de politie weten via [email protected].

Wat is phishing via Facebook?

Van phishing is sprake wanneer iemand probeert toegang te krijgen tot jouw Facebook-account door je een verdacht bericht of een verdachte link te sturen met de vraag om persoonlijke informatie te verstrekken. Als iemand toegang heeft gekregen tot jouw account, kan hij of zij jouw account gebruiken om spam te verzenden.

Voor meer informatie kun je mailen naar [email protected] of bel 715 8000 en vraag naar de cybercrime afdeling.