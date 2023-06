Aantrekken meer vliegcapaciteit Bonaire momenteel niet eenvoudig

KRALENDIJK – Bonaire heeft meer vluchten nodig, maar het aantrekken van nieuwe maatschappijen of het verhogen van vluchten door bestaande operators is nog niet zo eenvoudig.

Dat vertelde BIA-directeur Maarten van der Scheer op woensdag tijdens de kwartaalrapportage over de toerismecijfers. “Het is momenteel niet gemakkelijk om meer vluchten naar Bonaire te krijgen. Het probleem komt voort uit de situatie na Covid-19. Het is voor luchtvaartmaatschappijen lastig om meer piloten, onderdelen en technici te vinden, omdat er wereldwijd een tekort aan is”.

Gesprekken

Toch voeren TCB en BIA gesprekken met mogelijke partners, zoals Winair, Jetblue en Westjet. Ook TCB directeur Miles Mercera geeft aan dat het bewerkstelligen van meer airlift belangrijk is om de prestaties van het toerisme op peil te houden.