Gezaghebber Bonaire roept op om elkaar te helpen bij voorbereiding orkaanseizoen

KRALENDIJK – Op Bonaire is inmiddels het orkaanseizoen van start gegaan. De gezaghebber van Bonaire roept op om elkaar te helpen met de voorbereidingen. Daarnaast heeft het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) een website en app met informatie over wat je kunt doen voor, tijdens en na een tropische storm of orkaan.

Tijdens de wateroverlast door extreme regen in november 2022 toonde Bonaire een hoge mate van zelfredzaamheid en solidariteit. De gezaghebber roept op om diezelfde solidariteit te tonen in de voorbereiding op een mogelijke storm in de komende maanden. Als voorbeelden worden genoemd het opruimen van de tuin, het orkaanbestendig maken van het huis of het halen van boodschappen voor het noodpakket voor mensen die dit zelf niet kunnen.

Het OLB geeft de nodige informatie en tips op www.bonairecrisis.com om jezelf voor te bereiden op een tropische storm of orkaan. Op deze website staat wat je kunt doen voor, tijdens en na een tropische storm of orkaan en wat het OLB doet. Ook staat het noodnummer vermeld dat je kunt bellen en een link naar de ‘Disasterprep Bonaire’ app via de App Store en Google Play.

Download de ‘Disasterprep Bonaire’ en lees hoe je je op verschillende rampen kunt voorbereiden. Ook lees je daarin wat het OLB doet, wat het noodnummer is en wat de sociale mediakanalen van OLB zijn. Via de app kan het OLB indien nodig belangrijke berichten naar alle gebruikers van de app sturen.

De komende tijd wordt er extra informatie verspreid via persberichten, de facebookpagina’s Gobièrnu di Boneiru en Openbaar Lichaam Bonaire en diverse media. Hierin wijst het OLB op tips en maatregelen ter voorbereiding op een orkaan.

Rampenbestrijdingsteam

Het OLB heeft een rampenbestrijdingsteam dat zich voorbereidt op een crisis of ramp. Als dat nodig is bestrijden zij die ook. Het rampenbestrijdingsteam regelt met verschillende organisaties wat er moet gebeuren bij gevaar tijdens en na een orkaan of tropische storm. Dat doen zij bijvoorbeeld met de politie, brandweer, geneeskundigen en bevolkingszorg. Ook zorgt het OLB tijdens een orkaan voor schuilplaatsen voor mensen die in hun eigen woning niet meer veilig zijn.

Het orkaanseizoen is ieder jaar van 1 juni tot en met 30 november. Bonaire ligt net buiten de zogeheten hurricane belt of hurricane alley, het gebied waar orkanen ontstaan.