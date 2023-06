Arrestaties wegens identiteits- en drugsovertredingen op Bonaire

KRALENDIJK – De politie heeft een 22-jarige man, bekend als R.A.J., aangehouden op de Kaminda La Union omdat de man op een scooter zonder kentekenplaat reed.

Bij controle kon hij geen geldig rijbewijs of verzekeringspapieren overleggen. Ook een verzoek om identificatie, noodzakelijk voor een proces-verbaal van zijn overtredingen, werd genegeerd. Bovendien vertoonde de man onbeleefd en agressief gedrag. Zijn scooter is in beslag genomen.

Tevens werd een 47-jarige man, E.V.O.N., aangehouden. Na het ruiken van een geur die aan marihuana deed denken tijdens een routinecontrole, werd de auto van de verdachte doorzocht. Hierbij werd een hoeveelheid kruid aangetroffen dat op marihuana leek en in beslag genomen.

Inbraken

Daarnaast werd op 14 juni aangifte gedaan van een reeks inbraken in een bedrijf aan de Kaya Industria. Tussen 1 en 2 juni, en opnieuw tussen 7 en 8 juni, zijn onbekende personen binnengedrongen en hebben zij diverse gereedschappen gestolen. De politie is een onderzoek gestart.

Tot slot melden de autoriteiten dat er in de afgelopen dagen boetes zijn uitgedeeld voor diverse verkeersovertredingen, waaronder rijden zonder geldige verzekeringsdocumenten, rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden en rijden zonder autogordel.