Bezoek de expositie van Juliette Blanco

KRALENDIJK – In het Bonaire Museum is vanaf 17 juni een expositie met schilderijen van Juliette Blanco te zien. De werken van Blanco zijn een combinatie van haar liefde voor planten, schilderen en recycling.

Blanco kwam op jonge leeftijd in aanraking met het kunstenaarschap, haar ouders hadden in de jaren ’90 de leiding over het bekende creativiteitscentrum Gouden Handen en de moeder van Juliette schilderde actief.

Ben je nieuwsgierig naar haar werken en verhaal? De officiële opening van de expositie van de schilderijen van Blanco is op zaterdag 17 juni van 14.00 tot 16.00 uur in het Bonaire Museum aan de Kaya J.C. van der Ree 7. Na de opening zijn de schilderijen tijdens de openingstijden van het museum te bekijken van woensdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.