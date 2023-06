WINAIR hervat vluchten naar Bonaire

KRALENDIJK – De luchtvaartmaatschappij van Sint-Maarten, WINAIR, zal vanaf juli 2023 vluchten naar Bonaire hervatten. De vluchten van en naar Sint-Maarten worden uitgevoerd met een tussenstop op Curaçao.

Er zullen twee wekelijkse vluchten zijn van en naar Sint-Maarten, namelijk op donderdag en zondag. Met de vluchten biedt WINAIR bezoekers de mogelijkheid om makkelijker vanuit Sint-Maarten en omliggende eilanden naar Bonaire te reizen. Het biedt ook de gemeenschap van Bonaire meer verbindingen met Curaçao en -via Sint-Maarten ook met Saba en Sint-Eustatius.

“WINAIR is erg blij om onze diensten naar Bonaire te hervatten”, zegt WINAIR-directeur Michael Cleaver. “We zijn trots om als enige luchtvaartmaatschappij alle zes Nederlandse Caribische eilanden te bedienen. Wij hebben onze diensten tijdelijk op moeten schorten door COVID, maar WINAIR blijft zich inzetten voor het noordelijke en zuidelijke Caribisch gebied, met name het Nederlandse Caribisch gebied.”

Blij

Maarten van der Scheer, CEO van Bonaire International Airport, zegt dat de luchthaven blij is met de terugkeer van de WINAIR-vluchten. “We zijn erg blij dat WINAIR keert naar de Flamingo luchthaven. Er is veel vraag naar inter-eilandverbindingen, en deze vlucht zal gemeenschappen, bedrijven, vrienden en familie met elkaar verbinden. De nieuwe route dient de gemeenschap van Bonaire op vele manieren. Vooral de mogelijkheid om op 1 dag tussen Bonaire en de andere twee BES-eilanden te vliegen was een prioriteit voor Flamingo Airport en de passagiers.”

De vluchtprijs voor een retourticket van Bonaire naar Sint-Maarten bedraagt ongeveer 490 dollar. Op zondag 2 juli zal de eerste inaugurale vlucht aankomen op Bonaire, waarmee de route officieel van start gaat.