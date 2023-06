Meerdere bekeuringen voor verkeersovertredingen op Bonaire

KRALENDIJK – In de nachtelijke uren van vrijdag 9 juni heeft de politie een voertuig op de Kaya Papa Cornes gestopt voor controle. Tijdens de controle bleek de bestuurder niet in bezit te zijn van geldige verzekeringsdocumenten en is hiervoor bekeurd. Later die dag, rond 11.30 uur, is de bestuurder van een scooter gestopt omdat hij zonder een helm op reed op de Kaya Caribe. Hij is hiervoor eveneens bekeurd.

In de vroege avond, omstreeks 18.50 uur, werd een automobilist bekeurd op de Kaya Gilberto F. Croes vanwege het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Ook deze bestuurder had geen geldige verzekeringsdocumenten. Op de Kaya Libertador Simon Bolivar werden rond 10.30 uur twee bestuurders beboet omdat ze inrijden waar het verboden is. Eén van hen kreeg daarnaast nog een boete omdat hij zonder verzekeringsdocumenten reed.

Op zaterdag 10 juni werden opnieuw verkeersovertredingen geconstateerd. Op de Kaya Nikiboko Zuid werd een voertuig gestopt omdat de bestuurder op een verboden plek reed. Deze bestuurder had ook geen geldige verzekeringsdocumenten, wat resulteerde in twee boetes. Op de Kaya Bamba werd een voertuig met hoge snelheid gespot door een politiepatrouille. In eerste instantie negeerde de bestuurder het stopteken, maar na een korte achtervolging werd hij tot stilstand gebracht. Bij controle bleek dat deze bestuurder geen rijbewijs en geen verzekeringsdocumenten had, wat resulteerde in twee boetes.

Ook vond er een aanrijding plaats tussen twee voertuigen op de Kaya Nikiboko Noord. Eén van de bestuurders kreeg een boete omdat hij zonder rijbewijs en zonder verzekering reed.

Een minderjarige bestuurder werd beboet op de Kaya Apelsina. Hij reed zonder rijbewijs en de auto was niet verzekerd. De bestuurder kreeg boetes voor beide overtredingen, en zijn vader werd ook beboet vanwege het toestaan van het rijden zonder rijbewijs. Kort daarna werd een auto in het centrumgebied gestopt omdat de bestuurder een mobiele telefoon gebruikte tijdens het rijden. Deze bestuurder kreeg een boete hiervoor.

De bestuurder van een scooter werd bekeurd op de Kaya Andres A. Emerenciana omdat hij zonder kentekenplaat reed. Bij controle bleek dat de bestuurder geen rijbewijs of verzekeringsdocumenten had. Hij kreeg boetes voor alle drie de overtredingen, en zijn scooter werd in beslag genomen voor verder onderzoek vanwege verdachte kenmerken.