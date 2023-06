Aanhoudingen wegens rijden onder invloed en ongewenst gedrag op Bonaire

KRALENDIJK – In de nacht van zaterdag 10 juni heeft de politie een aantal aanhoudingen verricht op Bonaire. Een politiepatrouille stopte een voertuig op de Kaya L.D. Gerharts voor een controle en constateerde dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. De 41-jarige man met initialen E.K.Q.L. is daarop aangehouden.

Op dezelfde dag, rond 21.30 uur, ontving de centrale meldkamer een melding over een bestuurder die vermoedelijk dronken achter het stuur zat op de Kaya Thomas M. Marchena. Enkele minuten later trof de politie het voertuig aan en na een controle werd de 64-jarige man met initialen J.F.O. aangehouden wegens rijden onder invloed.

Twee mannen zijn aangehouden vanwege een dronken persoon bij een woning aan de Kaya Kamari. Toen de politie de man van het terrein wilde verwijderen, werd hij agressief, beledigde de agenten en viel hen fysiek aan. Terwijl de politie de eerste verdachte arresteerde, verscheen er een tweede verdachte die probeerde de aanhouding te verhinderen door geweld tegen de agenten te gebruiken. Beide mannen zijn aangehouden. De eerste verdachte, een 46-jarige man met initialen N.R.C., wordt verdacht van misdrijven tegen het openbaar gezag, belediging, mishandeling en misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid. De tweede verdachte, een 21-jarige man met initialen J.M.F.P., wordt verdacht van misdrijven tegen het openbaar gezag en mishandeling.

Op zondag 11 juni werd een 33-jarige man met initialen S.J. aangehouden op de Kaya Neerlandia omdat hij weigerde te betalen voor zijn rekening bij een horecagelegenheid.