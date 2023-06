Raadsdelegatie Bonaire binnenkort met verslag over bezoek aan Åland-eilanden

KRALENDIJK – Een delegatie van de Eilandsraad heeft een bezoek afgerond, gebracht aan de regio Åland, een archipel met eigen bestuur onder de Grondwet van Finland en deel van haar soevereine grondgebied.

Åland is een van de meest bestudeerde staatkundige structuren ter wereld. Elk jaar bezoeken delegaties uit verschillende landen Åland om zichzelf te oriënteren op de constitutionele status van de regio die een relatief grote mate van autonomie geniet binnen Finland.

De raadsdelegatie zegt tijdens het bezoek diepgaande gesprekken te hebben gevoerd met de gouverneur, vicepremier, voorzitter van het parlement, parlementsleden, minister van milieu en infrastructuur, politiecommissaris, het management van de publieke radio- en televisieomroep, en vertegenwoordigers van het Åland Peace Institute; een NGO-expert op het gebied van zelfbestuur die als adviseur fungeert voor verschillende landen en regio’s over de hele wereld.

Uitgebreide verklaring volgt

Op korte termijn zal de delegatie van het Eilandbestuur van Bonaire uitgebreidere verklaring geven over het werkbezoek aan Åland. In aansluiting op het bezoek aan Ålond neemt de delegatie in Groningen deel aan het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), terwijl ook in Den Haag diverse gesprekken op het programma staan.