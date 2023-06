Van Ooijen ontmoet huisartsen Bonaire

KRALENDIJK – Staatssecretaris van Ooijen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens zijn bezoek aan Bonaire een bezoek gebracht aan de huisartsen.

In 2022 heeft een van de praktijken als eerste in Caribisch Nederland de Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) praktijkaccreditatie behaald. Ook hebben de huisartsen van Bonaire en Zorg en Jeugd Caribisch Nederland recent goede afspraken met elkaar gemaakt en deze vastgelegd in een nieuwe meerjaren overeenkomst voor de periode 2023 tot en met 2027.

Samen wordt er gebouwd aan een toekomstbestendige huisartsenzorg.