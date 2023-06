Overeenkomst getekend voor stabilisatie van The Cliff op St. Eustatius

ORANJESTAD – Op St.-Eustatius is de overeenkomst getekend voor de volgende fase van het project om The Cliff in Lower Town op St.-Eustatius te stabiliseren.

Het project, dat gericht is op het verminderen op mogelijke schade door vallende gesteente, zal worden uitgevoerd door Acrobat X B.V. namens de regering van St.-Eustatius. Met een budget van meer dan 19 miljoen euro wordt verwacht dat het project binnen twintig maanden zal worden voltooid.

Na afronding van het project zullen zowel de elektriciteitsplant van de St.-Eustatius Utility Company (STUCO) als de gebouwen van het Orange Bay Hotel, eigendom van het bedrijf Eco Statia, beschermd zijn tegen erosie. De regering van St.-Eustatius zegt dankbaar te zijn voor de financiële steun van de Nederlandse regering. Het project maakt deel uit van een breder programma voor erosiebestrijding en natuurbescherming, inclusief een waterbeheerplan en het verwijderen van vrij grazende dieren.

Geduld

Het publiek wordt gevraagd om geduld en medewerking tijdens de uitvoering van het klifstabilisatieproject, dat parallel loopt met het Orange Bay Road-project. Het zero-tolerancebeleid ten aanzien van dieren die rondzwerven op de klif bij Lower Town wordt gehandhaafd. Alle dieren die worden aangetroffen op, boven of onder de klif zullen worden verwijderd door de regering van St.-Eustatius.