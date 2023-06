Veel steun voor PvdA-senator Jeroen Recourt in Caribisch Nederland

DEN HAAG – Eerste Kamerlid Jeroen Recourt is de grote winnaar van de verkiezingen voor de Eerste Kamer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij kreeg veertien van de negentien uitgebrachte stemmen in de drie bijzondere gemeenten.

Behalve de leden van de twaalf Provinciale Staten hebben ook de kiescolleges voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba een stem uitgebracht. Alle negen stemmen op Bonaire gingen naar Recourt, net als alle vijf stemmen op Saba.

Jeroen Recourt is al jarenlang betrokken bij het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij was rechter op Aruba voordat hij de politiek inging. Van 2010 tot 2017 was hij woordvoerder Koninkrijksrelaties voor de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Hij zit sinds 2019 in de Eerste Kamer, waar hij lid is van de vaste commissie Koninkrijksrelaties.

De stemmen op Sint Eustatius gingen niet naar Recourt. Daar kreeg D66 vier stemmen en het CDA een stem.