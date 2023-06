Ook koningin Máxima bij herdenking slavernijverleden

DEN HAAG – Ook koningin Máxima is op zaterdag 1 juli aanwezig bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt.

Eerder werd al bekend dat koning Willem-Alexander bij de herdenking aanwezig is. Ingewijden bevestigden zaterdag dat de koning ook een toespraak houdt. De verwachting is dat de koning het excuus dat premier Rutte vorig jaar uitsprak, zal herhalen. De koning ‘voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij het onderwerp, zei de premier eerder.’

Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk praktisch werd afgeschaft. Met de herdenking en het bijbehorende Keti Koti Festival op het Museumplein start het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Eind vorig jaar gaf Willem-Alexander opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar de rol van het koninklijk huis in de koloniale geschiedenis.