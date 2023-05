Onschuldig vast voor moord? Zaak Vernond Rombley uitgesteld

Zit de Bonairiaanse Vernond Rombley onterecht vast in de gevangenis? De moordzaak zou op 1 juni worden besproken voor herziening, maar dat wordt nu uitgesteld, zegt onderzoeker Jan Rooijakker van het Knoop’s Innocence Project.

Caribisch Netwerk | Nathaly Evertsz

Rombley zit een gevangenisstraf van 15 jaar voor een roofmoord. Onderzoekers van het Knoop’s Innocence Project zijn ervan overtuigd dat hij geen moordenaar is en dat hij dus al acht jaar onschuldig vastzit.

Het is aan het Gerechtshof om te kijken of er voldoende aanleiding is om de zaak door te sturen naar de Hoge Raad, die dan zal moeten oordelen of de rechtszaak opnieuw moet.

“Het is verwoestend voor Vernond en zijn familie om de zaak uit te stellen”, reageert onderzoeker Jan Rooijakker. Hij is oud-korpschef van Bonaire en heeft in de Spelonk-zaak een cruciale rol gespeeld om twee personen vrij te krijgen die ten onrechte veroordeeld zijn voor moord.

“Kun je je voorstellen dat je 8 jaar opgesloten bent, jij en je ouders weten dat je onschuldig bent en nu hoor je dat je zaak nog steeds niet wordt afgehandeld vanwege capaciteitsproblemen? Ze zijn natuurlijk erg verdrietig.”

Rooijakker is ervan overtuigd dat het hier gaat om een gerechtelijke dwaling. Samen met de psycholoog Lucio Ricardo en onder leiding van de advocaten Carry en Geert-Jan Knoops strijden ze om herziening van deze zaak. Vier jaar lang heeft het Innonce-team hieraan gewerkt. “Hij deed stoer en dit kwam hem duur te staan.”

Het Gerechtshof was zelf niet bereikbaar voor een reactie. Wel bevestigt ook het Openbaar Ministerie op Curaçao dat de zitting is aangehouden.

“Het is een vervelende situatie voor alle betrokkenen”, zegt Rooijakker. “Voor de politie en justitie is het niet fijn om te horen dat door een mogelijke fout van jou iemand onschuldig in de gevangenis zit. En voor de familie is het heel sneu. Een familielid van je zit in de gevangenis en in de maatschappij gaan mensen ook afstand van je nemen. Men ziet je als een criminele familie en je komt op een eilandje terecht, heel triest. Dat kan je nooit meer goedmaken.”

De situatie van Rombley krijgt veel aandacht in zowel de Caribische als de Nederlandse pers. “We krijgen veel reactie van mensen in zowel het Europese als het Caribische deel van het Koninkrijk. De maatschappij moet gewoon weten dat er veroordelingen kunnen zijn die mogelijk niet kloppen.”

De afleveringen van de documentaire-serie De Zaak-Rombley (KRO-NCRV) waren de maand mei te zien op NPO 2 en op NPO Start.