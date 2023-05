Zondag 28 mei Open Dag Rode Kruis Bonaire

KRALENDIJK – Bonaire viert in mei de maand van het Rode Kruis. De festiviteiten begonnen op 4 mei met een eerbetoon aan de oorlogshelden van de Tweede Wereldoorlog. Op 8 mei werd de Internationale Rode Kruisdag gevierd met een samenzijn van leden en vrijwilligers op het Wilhelminaplein, gevolgd door een gezamenlijk diner in een nabijgelegen restaurant. Tijdens Moederdag werd Rosa Marchena, een vrijwilligster van de organisatie, benoemd tot ‘Moeder van het Rode Kruis Bonaire 2023’.

In een poging om de gemeenschap te betrekken en het bewustzijn over het levensreddende werk dat het Rode Kruis uitvoert te vergroten, zijn vertegenwoordigers van de organisatie diverse bedrijven langsgegaan. Ze zijn tevens van plan om scholen te bezoeken om jongeren bewust te maken van de wereldwijde activiteiten van het Rode Kruis.

Aankomende zondag, 28 mei, organiseert het Rode Kruis Bonaire een open dag van 10 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s middags bij hun hoofdkantoor aan de Kaya Rafaela 7 in Antriol. Bezoekers kunnen kennismaken met de organisatie en de materialen en technieken die worden gebruikt tijdens rampen en natuurrampen. Daarnaast is er een mogelijkheid om je aan te melden als vrijwilliger en donaties te doen.

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over het Rode Kruis Bonaire, wil je een bijdrage leveren of ondersteuning bieden? Neem dan contact op via Whatsapp op +599 700-7001 of +599 700-7002. Het Rode Kruis Bonaire hoopt op jouw betrokkenheid.