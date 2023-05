Gedetineerde MBO-studenten helpen verzorgingshuis Kalor di Hogar

KRALENDIJK – Tijdens de detentie biedt de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland gedetineerden de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Met een opleiding heeft een gedetineerde een grotere kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen na terugkeer in de samenleving.

Daarnaast biedt het volgen van een opleiding ook structuur gedurende de detentie. Dit project heet Ban Pa Kambio en betekent ‘We gaan voor verandering’. De opleidingen worden verzorgd in samenwerking met Fundashon FORMA.

Als de gedetineerden de basisvoorwaarden van lezen en schrijven goed beheersen kunnen ze doorstromen naar een MBO 1- opleiding en kiezen uit drie profielen: Bouw, Groen en Horeca. In deze drie sectoren is veel werk te vinden op Bonaire. Zo is de kans groter dat de student na de detentietijd een baan kan vinden en op een positieve manier kan bijdragen aan de Bonairiaanse maatschappij.

Iets terugdoen

De gedetineerden die tijdens hun detentie een Mbo-opleiding volgen moeten voor het vak Burgerschap iets terug doen voor de maatschappij. In dit kader wordt elk jaar een inrichting of stichting uitgekozen, waar de studenten spullen voor gaan maken.

Dit jaar is dat Fundashon Kalor di Hogar, een verzorgingshuis voor ouderen. Vorige week was het zover en konden de gemaakte spullen aan het verzorgingshuis worden aangeboden. Twee studenten van MBO Bouw zijn tijdens de lessen bezig geweest met het maken van 2 medicatieschalen en 2 banken. De stichting Kalor di Hogar had aangegeven dat ze hier behoefte aan hadden. Daarnaast waren 2 studenten van MBO Horeca bezig met het verzorgen van 22 bakjes gevuld met fruit voor alle inwoners en het personeel van Kalor di Hogar.

Aangevuld

JICN heeft het geheel aangevuld met 22 medicatiecassettes, om pillen in op te bergen. Een mooi en zinvol project van gedetineerden voor de samenleving.